Calabria: la Foncoop presenta i Piani Formativi Aziendali Concordati

16 agosto 2018 19:01

La Foncoop ha deciso di presentare i Piani Formativi Aziendali Concordati per aumentare l’innovazione nelle aziende

Con lo scopo di supportare la crescita e la competitività delle imprese aderenti attraverso la sperimentazione di attività e di servizi volti a garantire la stabilità e la qualità dell’occupazione a fronte di processi di sviluppo, innovazione o di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, è stato pubblicato da Foncoop l’Avviso n. 40 del 30/10/2017 per la presentazione di Piani Formativi Aziendali Concordati Complessi Integrati – Fondo di Rotazione – “Strategie formative per l’occupazione”.

Cos’è Foncoop?

Foncoop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative. Non ha fini di lucro ed è stato costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza delle imprese coopera ive:

AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane,

Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane,

Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,

e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani CGIL, CISL e UIL. Le parti sociali hanno deciso di costituire un Fondo specifico per le imprese cooperative in ragione:

Dell’importanza della cooperazione nell’economia italiana presente in tutti i settori produttivi ed in particolar modo in quelli ad alto valore sociale ed al servizio di tutti i cittadini;

Della specificità di questa forma d’impresa che coniuga: crescita imprenditoriale, gestione democratica, equità distributiva, sviluppo delle persone che in essa lavorano.

Il principale riferimento legislativo è l’articolo 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni che ha istituito i Fondi interprofessionali in Italia. A seguito della pubblicazione del bando di cui sopra, le tre cooperative dell’ATS denominata “ARIEL” e a cui hanno aderito la Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale (capofila), la Cooperativa Sociale Vibosalus e la Cooperativa Sociale Terra Promessa, hanno presentato il piano formativo denominato “INNOVAZIONE NELLE IMPRESE COOPERATIVE”, in accordo alle organizzazioni sindacali territoriali della Provincia di Reggio Calabria CGIL, CISL e UIL. Tramite il piano proposto, ed ammesso secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Foncoop in data 16/05/2018, si intende supportare la crescita e la competitività delle tre imprese ricadenti sul territorio calabrese attraverso la sperimentazione di attività e servizi volti a garantire la stabilità e la qualità dell’occupazione a fronte di processi di sviluppo, innovazione e di riorganizzazione aziendale. Il Piano complesso integrato pluriaziendale ideato, in risposta agli obiettivi specifici previsti, prevedo lo sviluppo organico di azioni – formative e non formative – che incideranno:

Sulla crescita delle competenze professionali delle persone e sul rafforzamento del loro potenziale, nonché sullo sviluppo competitivo delle tre aziende; Sui processi di implementazione di innovazioni di processo, di servizio, di prodotto in un’ottica di sviluppo sostenibile;

Sui processi di ristrutturazione aziendale, riorganizzazione produttiva, secondo la DGR 243/2016 della Regione Calabria, favorendo sia il

riposizionamento sul mercato che la salvaguardia e la valorizzazione dell’occupazione; Sui processi di integrazione territoriale attraverso il consolidamento di reti di impresa.

Nel piano ideato, la ricerca e l’analisi organizzativa acquisiranno un valore strategico per una formazione mirata ed efficace. E’ prevista l’introduzione di nuovi criteri di valutazione sostanziali oltre che formali per le tre cooperative, il rafforzamento della bilateralità e l’introduzione di una nuova tipologia di destinatari al fine di garantire la stabilità e la qualità dell’occupazione delle tre cooperative beneficiarie. In particolare, tramite il piano, si intende avviare un’attenta analisi organizzativa volta all’individuazione dei fabbisogni formativi ed all’analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori, che prevede di attuare delle azioni integrate volte a evidenziare i bisogni aziendali e formativi da colmare, partendo dal presupposto che le cooperative intendono sviluppare nuovi servizi aziendali, tra i quali i servizi per il lavoro e di sviluppo innovativo di gestione (fatt. elettronica, archiviazione ottica, etc.). Il piano, presentato ed ammesso, avviato nel mese di maggio 2018 prevede due fasi, una prima fase di attività di indagine e di ricerca aziendale ed una seconda fase che prevede la realizzazione delle azioni formative, e prevede inoltre il coinvolgimento di n. 15 dipendenti delle tre cooperative.