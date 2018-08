FlixBus operativa per la prima volta in Calabria da lunedì 3 settembre

27 agosto 2018 13:30

FlixBus in Calabria: da lunedì 3 settembre l’operatore europeo della mobilità sarà operativo in oltre 30 località della regione

Da lunedì 3 settembre FlixBus sarà operativa per la prima volta sulle strade calabresi. Dalla prossima settimana, grazie alla collaborazione con gli operatori storici del territorio IAS e Romano si potrà viaggiare da 26 località della provincia di Cosenza e 6 località della provincia di Crotone verso numerose destinazioni italiane e, con un solo cambio, verso 2.000 mete in tutta Europa.

Gli studenti e i lavoratori fuorisede che a settembre dovranno tornare dalla Calabria verso la propria città di domicilio, così come i Calabresi che vogliono salutare l’estate con un’ultima vacanza in Italia o all’estero, possono già acquistare con facilità il proprio biglietto sul sito www.flixbus.it o tramite la app gratuita, oltre che nelle agenzie viaggi affiliate dislocate sul territorio. Ecco tutti i dettagli per entrambe le province:

Cosentino: dal Pollino a Rende, 26 località della provincia collegate alla rete europea di FlixBus

Sono 26 le località del Cosentino che, da lunedì 3 settembre, saranno collegate, per mezzo della rete di autobus intercity di FlixBus, con 2.000 destinazioni in tutto il continente, spesso con un solo cambio.

Da Cosenza e Rende, oltre che da vari comuni della Valle del Crati come Acri, Bisignano, Luzzi, Tarsia e San Demetrio Corone, si potranno ad esempio raggiungere Napoli, Roma e Firenze, da cui proseguire verso Milano, Torino, Genova, Bologna e Venezia e tante altre, fino a mete europee come Parigi, Barcellona, Berlino.

Dal litorale ionico, partendo da Sibari, Corigliano, Rossano, Crosia, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio e Cariati, si potrà arrivare, tra le altre, a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari, e con una sola interconnessione si potrà viaggiare, ad esempio, tra Corigliano e Monaco di Baviera con cambio a Bologna, oppure tra Cariati e Francoforte con cambio a Roma.

Anche dal Pollino si potranno raggiungere Napoli, Roma e Firenze grazie alle corse da Mormanno.

Crotonese: da Torretta a Cutro, sei località della provincia allacciate al network di FlixBus

In provincia di Crotone sono sei le località che da lunedì 3 settembre saranno operativamente allacciate alla rete di FlixBus e, quindi, collegate con 2.000 destinazioni europee. Da Crotone, Marina di Strongoli, Torre Melissa, Cirò Marina e Torretta Crucoli si potranno raggiungere, tra le altre, Taranto, Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino. A Milano e Torino si potrà arrivare anche da Cutro.