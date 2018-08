Tutto pronto a Rosalì per i festeggiamenti in onore di Maria SS Madonna della Montagna

23 agosto 2018 22:00

Tutto pronto a Rosalì, frazione del Comune di Reggio Calabria, per i festeggiamenti in onore di Maria SS Madonna della Montagna, organizzati dalla parrocchia “S. Maria d’Itria”. Un programma variegato e completo, quello presentato dal locale comitato feste con il parroco don Francesco Velonà, che da lunedì 27 agosto fino al 3 settembre interesserà il quartiere. E’ l’appuntamento annuale atteso da tutti, soprattutto da quanti rientrano per le ferie estive. Ogni anno si rinnova la devozione a Maria SS Madonna della Montagna con una festa sentita e partecipata, in cui si percepisce un clima rinnovato: l’intera comunità è percossa da un fremito che ha un’unica direzione nel rinnovamento e della riscoperta della fede, soprattutto nella testimonianza di tanti atteggiamenti di devozione dei fedeli che si abbandonano fra le amorevoli braccia della Patrona. Grande attenzione, per questo, viene dedicata al programma religioso.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

Si parte lunedì 27 agosto con l’inizio della Settina in preparazione alla festa, durante la quale, fino al 3 settembre, verranno effettuate le visite agli ammalati, l’adorazione eucaristica, il Santo Rosario, la Novena e le Sante Messe animata dal gruppo catechistico e dall’associazione “Amici di Fatima”. Il 30 agosto, prevista, inoltre, l’unzione degli infermi; il 2 settembre la Santa Messa per i portatori.

Il 3, invece, alle ore 17.00 la Santa Messa Solenne per il popolo Rosaliese e alle 18.00 la processione del simulacro della Madonna della Montagna, accompagnata dal complesso bandistico “Euterpe” di Catona per le vie del paese.

IL PROGRAMMA CIVILE

Tre giorni di attività che spaziano dalla musica allo sport, passando per il divertimento ed il buon cibo. Giorno 1 settembre si parte alle ore 15.00 col “Trofeo MTB Città di Rosalì”, per proseguire alle 21.30 con lo spettacolo musicale “Tintarella di Luna”. Alle 24.00, invece, la spaghettata di mezzanotte. Il giorno successivo, 2 settembre, dalle 16.00 giochi popolari in piazza per i più piccoli, e non solo. Alle 19.00 arriva l’esposizione delle auto d’epoca, e alle 21.30 lo spettacolo del cabarettista reggino “Gennaro Calabrese Show”. Si concluderà il 3 settembre con il concerto di Cosimo Papandrea alle ore 22.00 e lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Schiavone.