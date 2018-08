24 agosto 2018 12:38

Dal fitness alle arti marziali, dalla boxe al tennis: a Barcellona Pozzo di Gotto tutto pronto per La Festa dello Sport

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con il patrocinio del CONI e dello CSEN, organizza, anche quest’anno, “La Festa dello Sport” che si terrà nella giornata di domenica 26 agosto 2018. La manifestazione sportiva è stata presentata durante la conferenza stampa, tenuta dall’Assessore allo Sport, Avv. Antonio Raimondo, nella sala anticonsiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto giorno 23 Agosto 2018. L’evento si articolerà in due momenti. Dal tardo pomeriggio di domenica sino alle prime ore della sera, le circa 30 associazioni sportive, aderenti alla manifestazione, presenteranno le proprie attività ai cittadini barcellonesi che interverranno, sia nella Piazza delle Ancore di Calderà, ove, negli spazi assegnati, alcune delle suddette associazioni svolgeranno attività che vanno dal fitness, alle arti marziali, alla boxe, al tennis, sia nei campi di calcio a cinque e di basket, collocati sul lungomare di Spinesante, nel cui sito alcune delle predette associazioni si cimenteranno in sport a squadre, quali calcio a cinque, pallamano, basket, pallavolo, rugby. Anche i bambini e i giovani che interverranno alla manifestazione potranno provare a svolgere le suddette discipline sportive. La manifestazione dalle ore 21,00 sino a tarda sera continuerà sul palco, all’uopo istallato in Piazza della Ancore a Calderà, con la consegna a tutte le associazioni sportive aderenti alla manifestazione di una pergamena quale riconoscimento, tanto dell’impegno profuso nella divulgazione dei valori sportivi, quanto degli ottimi risultati raggiunti da alcuni atleti nella scorsa stagione agonistica, i quali hanno portato lustro alla Città di Barcellona Pozzo di Gotto. Tra le predette associazioni e/o società sportive saranno presenti, tra l’altro, le società Igea Virtus, ASD Pallavolo W.G. Morgan, Orsa Basket, Mortellito Fcd e Rugby, quali società di “élite” di categoria di Barcellona Pozzo di Gotto. La manifestazione serale sarà condotta da Gaetano Mercadante e da Rose Marie Calderone. Alla manifestazione serale saranno presenti i rappresentanti del CONI e del CSEN che parteciperanno alla consegna degli attestati sportivi. La consegna delle pergamene alle associazioni sportive sarà intervallata da esibizioni sportive di alcune associazioni presenti all’evento.