Ferragosto da sold out a Capo d’Orlando: lungomare preso d’assalto dai turisti

16 agosto 2018 13:00

Stasera a Capo d’Orlando la seconda edizione del “Summer talent show”

E’ stato un Ferragosto da tutto esaurito per Capo d’Orlando. Nonostante il maltempo, che ha condizionato lo svolgimento della processione a mare di Maria SS. di Porto Salvo, il centro cittadino e il lungomare sono stati presi d’assalto da migliaia di visitatori. La processione del simulacro della protettrice dei pescatori si è svolta via terra dalla chiesa di San Gregorio, mentre a sera Piazza Matteotti è stata gremita fino all’inverosimile per lo spettacolo “Allora che fai live” della Kilimangiaro Band. Regolare la viabilità con il Sindaco Franco Ingrillì e l’Assessore Susanna Di Bella che ringraziano “per la professionalità del servizio e la presenza costante sul territorio i Vigili Urbani, i volontari della Protezione Civile e tutte le forze dell’ordine che hanno garantito sicurezza e circolazione in una delle giornate più tradizionalmente più difficili dell’anno”.

Stasera alle 21 in Piazza Matteotti, si terrà la seconda edizione del “Summer talent show”, mentre nello spazio dell’isola pedonale antistante il Municipio “Notturno di poesia e musica”, con la presentazione del libro di Giovanni Torres La Torre “Desiderio di chimera si sublima”. La serata sarà un omaggio alla memoria del cantautore siciliano Giovanni Granata, con Donatella Ingrillì che leggerà alcuni brani. Altro omaggio sarà quello a Federico Garci Lorca, condotto dall’artista Silvia Ripoll Lòpez, catalana di nascita e orlandina d’adozione. Il libro di Torres La Torre, edito da Aracne, sarà presentato dalla filologa e critica letteraria Carla Biscuso.

Domani, venerdì 17 agosto, poi, l’Associazione Ranocchia Club propone in contrada San Martino la sagra del peperoncino, con degustazioni di arancino, bruschette, spaghetti e gelato.