Milazzo: siglata la convenzione tra Unime e il Centro Educativo Fantavolando

7 agosto 2018 19:25

Soddisfatti i gestori del centro educativo di Milazzo: “Ospiteremo gli studenti Unime”

L’Università di Messina ha firmato la convenzione con il Centro Educativo Fantavolando. Il Centro, sito in Via Due Torri 5 ad Olivarella (Milazzo) aperto nel 2016 è sede di una Ludoteca, di un Nido e di un Asilo, la struttura gode di spazi esterni per le attività all’aperto; l’intero centro dall’ A.S. 18/19 è stato riconosciuto dalla Regione Sicilia Scuola Paritaria. “L’impegno profuso nel garantire una didattica efficace e completa, basata sulle avanguardie del sistema pedagogico, grazie all’impiego di personale altamente qualificato– si legge in una nota- ci ha consentito in pochi anni di diventare punto di riferimento per il territorio grazie anche alla rinnovata fiducia da parte dei genitori dei nostri piccoli. La convenzione stipulata con l’Università di Messina (n. 456/2018) che ci consente di ospitare gli studenti del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali (COSPECS) all’interno dei nostri locali in attività di Tirocini Curriculari previsti dal programma di studi è per noi un importante traguardo che ci conferma l’efficacia degli sforzi profusi ed il riconoscimento dei risultati raggiunti, riuscendo ad offrire anche ai giovani Universitari un contesto stimolante all’interno del territorio della Provincia ove potenziare le proprie competenze ed abilità affiancati da esperti del settore, perseguendo una delle nostre Mission: Offrire soluzioni sul territorio per combattere l’emigrazione causata dalla mancanza di servizi”.