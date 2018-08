Fabrizio Moro in concerto: tappa al Teatro Antico di Taormina

20 agosto 2018 18:13

Fabrizio Moro in concerto al Teatro Antico di Taormina

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato platino. Fabrizio Moro ha da poco collaborato con Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo “L’eternità (Il mio quartiere)“, una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all’interno dell’album del 2013 “L’inizio“, arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da pochi giorni. Fabrizio Moro martedì 28 agosto sarà in concerto a Palermo al Teatro di Verdura, alle 21:30. Mercoledì 29 agosto si esibirà al Teatro Antico di Taormina, alle 21:30.

info biglietti Palermo

I Settore Numerato € 46,00

II Settore Numerato € 40,00

III Settore Numerato € 35,00

IV Settore Libero € 29,00

info biglietti Taormina

Platea Vip € 57,50

Tribuna Numerata € 57.50

Cavea Numerata € 46,00

Cavea Non Numerata € 34,50