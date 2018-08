Europei di windsurf: ancora un altro successo per il reggino Scagliola

18 agosto 2018 21:00

Successo per il reggino Scagliola al Campionato Europeo di Windserf 2018

In un contesto ideale dal punto di vista organizzativo, con poco vento, si è disputato il Campionato Europeo 2018. L’ atleta reggino, partito bene nella prima batteria alla prima boa era già primo mettendo in riga tutti gli avversari compresi i temutissimi francesi posizione confermata anche all’arrivo e qualificazione alla semifinale acquisita.

Giovedì purtroppo non è andata bene: per una falsa partenza Sca gliola è stato fermato. Sembrava tutto perduto, ma per fortuna i giudici hanno fatto disputare una seconda manche e il campioncino reggino ha tirato fuori tutta la sua grinta, arrivando secondo e qualificandosi per la finale. Sabato, la giornata della finale, Scagliola si è classificato al quarto posto: un ottimo risultato, che conferma Gla crescita costante del giovane reggino.