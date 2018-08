Ermal Meta è il Miglior Artista Live 2018, la consegna del Premio al Concerto di Carmagnola

12 agosto 2018 16:04

Area Stampa 360 con i suoi collaboratori distribuiti in tutta Italia, quest’estate ha potuto partecipare a diversi concerti live di artisti italiani. Pertanto, per gli “esperti di musica live”, nessun dubbio, Ermal Meta é in assoluto il “Miglior Artista Live 2018”. Il Premio sarà consegnato all’artista della scuderia “Mescal”, in occasione del concerto che si terrà a Carmagnola il 03 Settembre 2018 – Piazza Italia. Biglietti su ticketone.it. Il concerto di Carmagnola di “Ermal Meta”, sarà unico proprio per due riconoscimenti importanti, la Benedizione Apostolica di Papa Francesco*** ed il Premio Miglior Artista Live 2018. Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, nato a Fier il 20 aprile 1981. È oggi uno degli autori più importanti e stimati in Italia con sei dischi di platino e quattro ori solo negli ultimi due anni. Dopo l’esperienza come componente dei gruppi “Ameba 4” e “La Fame di Camilla” nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Ha quindi rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione.

*** Ermal Meta è stato indicato alla “Segreteria Vaticana”, dal Dehoniano Orante Antonio Cospito (www.antoniocospito.eu) come persona che con la sua attività artistica, tramette i valori dell’amore, della pace, della solidarietà, e dell’amicizia.