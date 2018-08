Enrico Brignano in Sicilia: tappa al Teatro Antico di Taormina [INFO UTILI]

21 agosto 2018 12:30

Enrico Brignano in Sicilia per due date del tour estivo: tappa al Teatro Antico di Taormino e al Teatro di Verdura di Palermo

“Enricomincio da Me Unplugged”, il nuovo tour teatrale di Enrico Brignano sarà in Sicilia sabato 1 settembre al Teatro Antico di Taormina e domenica 2 settembre al Teatro di Verdura di Palermo. Dopo il grande successo di pubblico del tour 2017/2018, l’attore romano torna con il nuovo show, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Il fuoriclasse del teatro italiano, ha annunciato sui suoi profili social i nuovi appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, in cui spiccano le due date siciliane, organizzate da Giuseppe Rapisarda Management, previste al Teatro Antico di Taormina l’1 settembre ed il giorno dopo (2 settembre) al Teatro di Verdura di Palermo.

Varcato il traguardo del mezzo secolo, l’attore non smette, infatti, di farsi domande. Soprattutto, si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure una gran botta di cu… riosa casualità.

Campione indiscusso della scena italiana, amato dal pubblico che lo premia con la sua folta presenza a ogni spettacolo, Brignano è arrivato ai 30 anni di carriera. Ecco perché decide di rimettersi in discussione.

Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, coadiuvato da strani personaggi dai mille volti, musiche accattivanti e originali scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata, Enrico ricomincia dal principio, ricomincia dal palcoscenico… praticamente Enricomincia, per darsi la chance di guardarsi dentro, di ritrovarsi e rinnovarsi; per guardare al futuro che gli si prospetta davanti e poter dire a se stesso: “Stavolta Enricomincio da me!”

Biglietti disponibili su ticketone.it e nel circuito abituale di prevendite. Al Teatro Antico di Taormina sono previste quattro tipologie di biglietti: platea numerata 69 euro, tribuna numerata 57,50 euro, gradinata numerata 46 euro e gradinata non numerata 34,50 euro. Al Teatro di Verdura di Palermo biglietti al costo di 69 euro (poltronissima numerata), 57,50 euro (poltrona numerata) e 46 euro (gradinata non numerata). Infoline: 0957167186.