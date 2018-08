Elezioni Reggio Calabria, Siclari (FI): “Le candidature vanno discusse prima all’interno del partito”

26 agosto 2018 12:25

Il senatore Marco Siclari chiarisce la sua posizione sui nomi dei possibili candidati di Forza Italia alle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria

“Dopo 25 anni di militanza nel partito di Forza Italia posso dire, senza dubbio, che le candidature vanno discusse prima all’interno del partito poi accordate con gli alleati e con i vertici nazionali”.

Il senatore Marco Siclari chiarisce la sua posizione sulle notizie riportate circa i nomi di possibili candidati di Forza Italia per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, lanciati tramite stampa negli ultimi giorni.

“Siamo ancora in una fase embrionale dove bisogna pensare innanzitutto a un progetto serio e credibile di rilancio della città che possa ridare dignità ai reggini e a Reggio Calabria, per i nomi ci sarà tempo e, soprattutto, verranno discussi nelle sedi opportune ”, ha chiarito il deputato azzurro.