Escape room, tornei e magia fantasy: a Milazzo torna il Dragon Fest

4 agosto 2018 15:41

Nell’incantevole Castello di Milazzo torna il Dragon Fest: ecco tutte le novità dell’edizione 2018

Si è svolta ieri, 3 agosto 2018, la conferenza stampa dell’ evento Dragon Fest, kermesse di successo giunta ormai alla terza edizione. Anche quest’anno, nei giorni 1 e 2 settembre, lo scenario che ospiterà la manifestazione è l’incantevole complesso monumentale del Castello di Milazzo, 7 ettari di spazio che lo rendono la seconda cittadella fortificata più grande d’ Europa.

A prendere per primo la parola è stato Marcello D’Arrigo, presidente dell’associazione Fuochi di Valyria, promotrice di tale evento. Vengono confermate le aree tematiche che hanno caratterizzato il Dragon Fest negli anni precedenti, ricche di spettacoli, concerti, esibizioni, tornei, rievocazioni, fumettisti e autori, conferenze, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, escape room, dungeon a tema, stand, ecc.

Molte però sono le novità per l’edizione del 2018: innanzitutto la presenza di una delle aree softair più grandi d’Italia (attività ludico/strategica basata su tecniche militari); l’opportunità di avere un palco adibito per jam session libere per tutti i musicisti che vorranno esibirsi con annesso contest musicale a tema fantasy e una zona dedicata alle arti visive realizzate da giovani talenti siciliani.

Tra gli ospiti più attesi ci sono i fumettisti Federico Bauzon e Giulia Marino, autori dell’acclamato Olimpo: gioie e disagi; Tarma, al secolo Marco Tarquini, illustratore, architetto, designer romano autore della graphic novel “Non aprite quel pacco”; Mino Caprio, doppiatore, autore e regista conosciutissimo per aver prestato la voce a celebri personaggi come Peter Griffin, C3PO nella saga di STAR WARS e Arthur Weasley nei film di Harry Potter, solo per citarne alcuni.

Attesissimo è anche il concerto “FANTAPHONYA® Polifonia e Fantasy” che avrà luogo durante la manifestazione, eseguito dal coro polifonico Ouverture presieduto da Tindara Italiano e diretto dal maestro Giovanni Mirabile, entrambi presenti alla conferenza stampa durante la quale hanno delineato la scaletta incentrata su pezzi classici come Carmina Burana e canti celtici passando per brani più moderni tratti dalle colonne sonore di GAME OF THRONES, IL SIGNORE DEGLI ANELLI, HARRY POTTER.

L’attività più seguita è il cosplay contest, in collaborazione con Reborn Cosplay, gara avvincente dove si alterneranno sul palco concorrenti nei panni di personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, dei cartoni animati, dei videogiochi, di film e serie tv, cercando di convincere la giuria interpretandone al meglio il modo di agire. Partecipando al contest del DRAGON FEST sarà possibile vincere numerosi abbonamenti per presenziare alle future edizioni estive ed invernali de LA FESTA DELL’UNICORNO, evento gemellato di enorme successo, che si svolge a Vinci in Toscana. A parlarne è intervenuto il testimonial di quest’anno, Tindaro Idotta, cosplayer di prestigio, introducendo anche i suoi futuri progetti legati alla produzione di un video basato su THE WITCHER in collaborazione con Daniele Cosenza e Davide Morabito.

La parola è stata successivamente presa dai fratelli Marco e Alessandra Mondì che si esibiranno in area palco giorno 1 settembre con uno spettacolo dedicato ai brani più famosi del repertorio Disney. I Magical Dreams, terzetto formato dai gemelli Umberto e Daniele Vita e Giuliana Di Dio, reduci dall’esperienza di “Georgie, il musical” andato in scena al teatro Sistina di Roma e dalla fiction Rai “Questo nostro amore 80” , si esibiranno invece il 2 settembre. Umberto Vita, ricordando i 90 anni del personaggio più iconico dell’infanzia di tutti, presenterà al DRAGON FEST una mostra a lui dedicata : “Topolino giornale” , numeri originali direttamente dagli anni ’30 e ’40 .

In termini molto riduttivi il DRAGON FEST potrebbe allora definirsi una fiera, ma c’è molto di più. In situazioni analoghe gli avventori passivamente prendono parte alle attività proposte; l’obiettivo del Dragon Fest invece è quello di rendere il pubblico protagonista per due giorni avendo la possibilità di cimentarsi in giochi di vario genere che spaziano tra passato, presente e futuro, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera “a tema” che fa da sfondo all’intera manifestazione.

Info: www.dragonfest.it e i canali social dedicati all’evento (facebook: Dragon Fest; instagram: dragon_fest).