Messina, decentramento e circoscrizioni. Cacciotto: “Applicare la legge del 2015”

18 agosto 2018 11:21

Il consigliere Cacciotto chiede la convocazione di una commissione in consiglio comunale: “Dare dignità alle circoscrizioni di Messina”

“È giunta l’ora di dare la giusta dignità alle circoscrizioni, trasformandole da “segnalatori” a quello che invece la legge ha previsto evitando anche interferenze funzionali e di ruoli– è quanto scrive il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto in una nota rivolta al presidente della commissione consiliare al consiglio comunale, per la convocazione di una seduta consiliare sul decentramento. La legge 26 giugno 2015 n. 11, recante Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali, all’art. 5 recita espressamente:

Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non puo’ essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

“Orbene- commenta Cacciotto- è evidente l’inadempienza normativa che ad oggi regna, sia dal punto di vista giuridico che politico. In particolare, non sfuggirà a chi legge, che le circoscrizioni oltre ad essere il primo baluardo per i cittadini hanno dei poteri riconosciuti dallo stesso regolamento e statuto comunale e che la legge n.11 del 2015 ha addirittura dettato dei tempi per l’attuazione pena la nomina di un commissario ad acta. E’ del tutto evidente che ad oggi i consigli circoscrizionali sono stati volutamente svuotati di significato“. Pertanto Cacciotto chiede di convocare con urgenza, nel rispetto del calendario della commissione consiliare, una seduta per la trattazione della tematica del decentramento anche e soprattutto alla luce della legge n. 11 del 2015, coinvolgendo tutti i soggetti deputati a dare vita al decentramento e con la partecipazione di tutti i presidenti e consiglieri circoscrizionali.