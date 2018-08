10 agosto 2018 20:42

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Terribilmente rattristato e irreparabilmente colpito dalla perdita di Cesare De Michelis, personalità di grande limpidezza per il mondo dell’editoria e della cultura, e innanzitutto per Venezia e per il Veneto, esprimo ai famigliari e a chi lo ha conosciuto e stimato le più sentite condoglianze”. A scriverlo in un messaggio alla famiglia il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.