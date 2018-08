Serie B, Spinelli si presenta: “ho scelto Crotone spinto da grandi motivazioni”

19 agosto 2018 11:14

Ventuno anni compiuti da poco e una gran voglia di fare bene in Italia dopo essersi messo in luce in Argentina. Stiamo parlando di Claudio Paul Spinelli, di ruolo attaccante con un gran fiuto del gol, come dimostrano le 7 reti in 12 gare messe a segno nella Serie A Argentina. “Sono molto felice di essere un giocatore del Crotone – afferma soddisfatto Spinelli- i miei nuovi compagni mi hanno accolto in maniera straordinaria e ho grandi motivazioni per tornare in Serie A così come tutta la squadra”. Le mie caratteristiche? “Io sono un centravanti veloce e mi ritengo anche ‘fortunato’ nell’area di rigore” dice sorridendo Claudio.