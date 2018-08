Crotone: superata quota 3 mila abbonamenti

29 agosto 2018 23:00

A pochi giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti #QuellocheciLega, i tifosi del Crotone hanno sottoscritto oltre 3000 abbonamenti per assistere alle partite degli #squali per il campionato 2018-2019. Numeri che potrebbero presto essere superati vista l’attivazione della tariffa Family, che permette ad un intero nucleo familiare di abbonarsi a prezzi agevolati, e il via alle convenzioni aziendali. Agevolazioni anche per i vecchi abbonati che non hanno esercitato il diritto di prelazione che, pur non potendo confermare il posto, possono acquistare un nuovo abbonamento a prezzo comunque scontato.