Crollo ponte a Genova: anche a Catanzaro un viadotto “Morandi”

Si chiama Viadotto Bisantis ed è opera dell’ingegnere Riccardo Morandi, progettista del ponte crollato a Genova, ed è la principale strada di accesso a Catanzaro

Anche a Catanzaro esiste un ponte progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, progettista del ponte crollato oggi a Genova. Si chiama Viadotto Bisantis ed è stato realizzato dalla So.Ge.Ne di Roma. Fu inaugurato nel 1962 e divenne in pochissimo tempo simbolo della città per alcune caratteristiche che lo rendevano, in quei tempi, unico nel suo genere. Il viadotto e’ un ponte ad arco costruito su una sola arcata in calcestruzzo armato ed al momento dell’inaugurazione era il primo ponte al mondo in calcestruzzo armato per l’altezza ed il secondo per luce. Attualmente Anas ha avviato interventi di manutenzione della struttura per i quali sono stati stanziati, complessivamente, 3,4 milioni di euro. I lavori del primo lotto sono gia’ in corso mentre a settembre dovrebbero iniziare quelli del secondo e terzo lotto.