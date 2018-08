Paura sulla Messina-Catania, crollano calcinacci da viadotto: auto colpite da pezzi grossi quanto mattonelle, panico e tamponamenti in autostrada

22 agosto 2018 20:20

Il Codacons chiede lo stop a pedaggi e l’invio di una task force: “La Messina-Catania è un’autostrada da terzo mondo, tragedia sfiorata per miracolo”

“Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“. E’ l’allarme lanciato oggi dal Codacons, “diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa dimensione che hanno sfiorato le auto in transito – spiega il Codacons – Altre hanno sbandato per evitarle ed altre ancora hanno tamponato tra loro. Pezzi grossi quanto mattonelle da giardino. Se non è accaduta la tragedia è un miracolo“. L’associazione da anni denuncia le condizioni di criticità in cui versa l’autostrada A18 Messina-Catania in entrambe le direzioni di marcia, invoca lo stop ai pedaggi sulle autostrade siciliane e l’invio di una task force per monitorare lo stato di viadotti, ponti e gallerie. “L’A18 non è un’autostrada – dice il Codacons– bensì una strada fatiscente e insicura, con gallerie da terzo mondo“. “Chiediamo alla Procura – dichiara Carmelo Sardella, – di accertare le responsabilità della omessa manutenzione e messa in sicurezza di gran parte dei viadotti delle autostrade siciliane, che si traduce in un serio pericolo per l’incolumità di tanti siciliani e turisti che in questi mesi affollano le nostre località“.