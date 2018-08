Cosenza: a Orsomarso migliaia di turisti per i gusti e le musiche di “Borgo e sapori”

14 agosto 2018 16:45

A Orsomarso migliaia di turisti per i gusti e le musiche di “Borgo e sapori” e per ascoltare suoni etnopopolari di “Peperoncino nel parco”

Dopo una doverosa pausa ferragostana tutto è già pronto per vivere la seconda parte dell’interessante programma estivo di Orsomarso in Festa 2018, con una macchina organizzativa che saprà accogliere e far divertire le migliaia di turisti che accorreranno nel suggestivo borgo, porta sul Mar Tirreno del Parco Nazionale del Pollino. Sapori tradizionali e gusti tipici orsomarsesi che si uniranno a suoni popolari e a singolari eventi culturali di grande richiamo, con un calendario di appuntamenti sensazionali che partiranno da venerdì 17 agosto con il concerto di Enzo Gragnaniello, che si terrà alle ore 21.30 nell’area pedonale di Piazza Aldo Moro. Partirà così la quinta edizione di Borgo e Sapori, che proseguirà sabato 18 con il concerto di Tanya Borgese (finalista del famoso format televisivo The Voice), mentre domenica 19 il protagonista principale sarà il mitico cantante Gianni Nazzaro, ospite principale della 56a edizione de Il Cantagiro. Anche questi due eventi di spettacolo si terranno alle ore 21.30 nell’apposita area concerti di Piazza Aldo Moro.

Da lunedì 20 agosto a mercoledì 22, prevista la serie di tre appuntamenti popolari che impreziosiranno la quarta edizione di Peperoncino nel Parco. Nel calendario programmato dal sindaco Antonio De Caprio, in concerto con la sua amministrazione comunale e con la collaborazione della locale Pro Loco, si partirà alle ore 21.30 nel centro storico di Orsomarso con il concerto di musica popolare etno-calabrese dei Ventunovu Project. Nei due giorni successivi, si succederanno rispettivamente lo spettacolo del Gruppo Folclorico “Pro Loco di Castrovillari” e il concerto dei Terra D’amuri. Giovedì 23 agosto l’amministrazione comunale conferirà un’onorificenza alla Banda Musicale di Orsomarso come “Custode delle Tradizioni”. La kermesse estiva si concluderà con la rassegna di ArTeatro Orsomarso. Tre giorni di appuntamenti culturali, da venerdì 24 agosto a domenica 26, dove saranno le arti del teatro, della fotografia e del cinema a mettere in evidenza le bellezze naturalistiche e le potenzialità turistiche e culturali del luogo. La serata clou di ArTeatro sarà quella di domenica 26, quando in Piazza Municipio si terrà la premiazione del concorso per soggetti cinematografici con la proiezione di un promo del film “Rapiscimi” del regista Gianluca Gargano, girato a Orsomarso con il contributo della Calabria Film Commission.