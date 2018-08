Cosenza, M5S: “nessuno forzi la mano sull’abbattimento dell’ex Jolly Hotel”

20 agosto 2018 14:17

Il M5S scrive al Nucleo dei Carabinieri relativamente all’abbattimento dell’ex Jolly Hotel

Il M5s ha richiesto un intervento dei Carabinieri per indagare sulla situazione che riguarda l’ex Jolly Hotel e il suo abbattimento. Precisamente chiedono ai carabinieri “la Vs. attenta vigilanza (e, ove mai occorra, il Vs. intervento ) sulle attività in corso nel centro storico di Cosenza, nel cantiere dell’ex “Jolly Hotel”, in ragione dei fatti di seguito richiamati:

reiterate dichiarazioni pubbliche del Sindaco (ai media e sui social) di voler procedere all’abbattimento dell’ex “Jolly Hotel” a dispetto della mancata pronuncia della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale sull’edificio (ex art. 12 del D. Lgs. 4272004), basate sul falso presupposto di poter agire ad libitum perché eletto con il 60% dei consensi;

apertura del citato cantiere in data anteriore all’acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste per l’esecuzione del progetto, se è vero com’è vero che, alla stizzita dichiarazione del Sindaco che dette autorizzazioni ci sono, NON è seguita, ad oggi, la loro esibizione;

esclusione esplicita da parte della Provincia di Cosenza, nel parere favorevole all’intervento complessivo proposto dal Comune (prot. 343 del 21.06.2018), della parte riguardante la sistemazione delle sponde fluviali in corrispondenza dell’edificio del futuro museo, con la grave motivazione dell’assenza di “un’adeguata rappresentazione progettuale”;

bocciatura della “sistemazione dell’alveo fluviale con briglie di cemento” anche da parte del Soprintendente ABAP (cfr. nota stampa del 10.08.2018);

mancata attivazione del tavolo tecnico tra Amministrazioni (MiBAC, Provincia, Comune) richiesto dal Soprintendente ABAP con nota prot. 8801 del 12.07.2018 “al fine di pervenire a soluzioni condivise per la definizione dell’intervento”, esplicitamente richiamandosi alla “concorde riflessione sulla tipologia dell’edificio e sui valori simbolici ed estetici dello stesso” prescritta in sede di pronunciamento della Soprintendenza BAP sulla sola compatibilità paesaggistica del progetto del nuovo museo (nota prot. 2603 del 04.03.2015).