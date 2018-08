Coppa Italia, Siracusa – Reggina: minuto di silenzio per le vittime di Genova

16 agosto 2018 20:48

Durante la Coppa Italia si effettuerà un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Genova

Il Commissario Straordinario della F.I.G.C, su indicazione del Presidente del CONI, ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio e raccoglimento in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, tra cui la Coppa Italia tra Siracusa e Reggina, in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito la città di Genova.