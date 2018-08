13 agosto 2018 13:03

Roma, 13 ago. (AdnKronos) – Il gruppo tedesco Continental rileva da Wesfarmes Limited of Australia l’australiano Kmart Tyre and Auto Service (Ktas) per circa 227 milioni di euro. Lo rende noto in un comunicato il gruppo tedesco che è uno dei principali produttori mondiali di pneumatici.

Ktas, che è una società specializzata nella vendita di pneumatici, occupa 1.200 dipendenti e possiede 258 punti di vendita.