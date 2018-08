CONI Calabria: Giunta Regionale nel verde del Parco Nazionale dell’Aspromonte

9 agosto 2018 22:30

A distanza di sette giorni dalla Giunta Itinerante di Civita, ancora un tavolo di lavoro ricco di idee, proposte e delibere sul mondo sportivo calabrese nella Giunta Regionale tenutasi venerdì 3 Agosto 2018, presso la sede del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Determinato e pronto ad ascoltare le istanze del territorio, apre i lavori il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero, accompagnato dal Segretario Regionale Walter Malacrino. Entusiasti della partecipazione attiva nelle Giunta del C.R. CONI Calabria si ringraziano Domenico Creazzo facente funzioni del Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte nonché Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il direttore del Parco Sergio Tralongo, il Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte Francesco Malara, unitamente ai componenti di Giunta nonché ai Delegati Provinciali dei CONI Point di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Un’occasione in più per continuare a programmare le attività che uniscano la Calabria da Nord a Sud, da Est a Ovest, rifacendosi all’incontro di Civita in cui ha partecipato il Presidente del Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra; attività congiunte che possano creare un ponte diretto tra le due meravigliose realtà, coese dallo Sport. Massima apertura e determinazione nel programmare il futuro da parte dei rappresentanti del Parco Nazionale d’Aspromonte intraprendendo un percorso comune con il C.R. CONI Calabria.

Facendo seguito alle delibere di Giunta a Civita, la programmazione dell’attività sportiva sul territorio inizia a produrre i primi effetti:

Luoghi di Sport – Sport in Carcere è stato, infatti, affidato alle Federazioni Sportive;

Centri di Orientamento e Avviamento allo Sport si presentano con un nuovo programma;

Trofeo CONI Kinder + Sport 2018 chiude la piattaforma e programma al meglio la Fase Nazionale a Rimini;

EDUCAM a Cosenza, in programmazione per il mese di Settembre 2018;

CONI Ragazzi prende forma grazie all’identificazione delle aree della Calabria da parte della Giunta per l’avvio del progetto;

“CALL Fratelli di Sport”, nasce su proposta nazionale l’idea progettuale di premiare le eccellenze tra i tecnici sportivi distintisi nella loro attività sportiva per inclusione sociale, abbattimento delle barriere, annullamento dei fattori discriminanti;

Dopo l’aggiornamento sulle diverse attività del C.R. CONI Calabria tra cui un corso di formazione nazionale organizzato in collaborazione con la FIBa dal titolo “Dirigere lo Sport” con inizio previsto per il 22 Settembre 2018 e la presentazione del regolamento dei contributi per le società sportive si è passati, successivamente, alle proposte. Una in particolare ha stimolato emotivamente la Giunta Regionale accogliendo l’idea di intitolare al compianto Giancarlo Manna, personalità di alto spessore nella pallanuoto cosentina, la Piscina Comunale di CS.