Claudia Giorndani si racconta con l’unvs a Pontremoli

Claudia Giordani 52 anni dopo. La campionessa di sci, finalista alle Olimpiadi del 1976 a Innsbruck, è stata l’apprezzata ospite dell’evento organizzato dalla sezione UNVS di Pontremoli presieduta da Pietro Mascagna, nell’ambito del “55° Premio Bancarella Sport”. Davanti al sindaco della città toscana Lucia Baracchini, al presidente nazione dei Veterani dello Sport Alberto Scotti, al segretario nazionale Ettore Biagini, al presidente emerito Giampaolo Bertoni, al consigliere nazionale Pino Orioli e naturalmente a Pietro Mascagna, la Giordani ha iniziato il suo appassionante racconto sul tema del rapporto fra lo sport e le donne, ripercorrendo le vicende al femminile dal 1967, quando ancora le donne venivano osteggiate, come ad esempio accadde a Kathrine Switzer, che gareggiò nella maratona di Boston, nonostante il divieto. E poi ancora ha disegnato le figure di Elizabeth Robinson e Ondina Valla, protagoniste olimpiche nel 1928 e 1936. Quindi Claudia, figlia del noto telecronista Aldo Giordani e della cestista Francesca Cipriani, si è soffermata sulla propria storia, legata agli sci, agli albori a puro scopo terapeutico e successivamente in quanto diventata una delle campionesse della famosa “valanga rosa” , nonostante il generale scetticismo maschile. Reticenze battute a suon di medaglie: 17 ai Campionati Italiani, l’argento a Innsbruck e a soli 17 anni già sul podio di Coppa del Mondo in Giappone. Una conferma che nello sport, come nella società, le donne possono misurarsi con successo a qualunque livello.