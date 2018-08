Cinquefrondi (RC): conto alla rovescia per il ritorno di “Rinascita in festa”

13 agosto 2018 20:29

Si svolgerà al piazzale del Campo sportivo “Cimino” di Cinquefrondi la settima edizione di “Rinascita in festa”

È tutto pronto per uno dei più grandi e attesi eventi regionali. Ritorna il 18, 19 e 20 agosto “Rinascita in festa”, giunta quest’anno alla settima edizione, che ogni volta vede la presenza di migliaia di persone e che si caratterizza, inoltre, per un villaggio ricco di spazi e animazione, con fiere, stands gastronomici con prodotti tipici a Km0, zone ristoro, installazioni artistiche e interi spazi dedicati ai bambini. Il Festival si svolgerà, quest’anno, in una nuova cornice: il parco ed il piazzale antistante il Campo sportivo “C. Cimino” di Cinquefrondi (R.C). Il desiderio é quello di continuare il percorso di recupero e valorizzazione di alcune zone del paese carichi di bellezza, poco valorizzate, com’è stato per Parco Matteotti, divenuto luogo sociale restituito alla popolazione vissuto ora da bambini e famiglie con la nascita anche di una bella esperienza commerciale che ne cura l’intero parco. Il programma (che si allega) é molto ricco di grandi eventi culturali, politici e musicali. Divenuto un appuntamento di rilievo in Calabria, quest’anno vedrà la presenza di artisti del calibro di Donatella Rettore, Enrico Capuano ed altri, di figure politiche istituzionali ed intellettuali come Luigi De Magistris, Anna Falcone e la presenza di varie realtà civiche provenienti da tutto Italia (dal Veneto, passando per l’Emilia, fino alla Sicilia). L’intento del Festival è quello di creare una rete tra le più belle realtà di Italia e della Calabria. Per questo ci saranno anche tante realtà meridionali come il SUD CHE SOGNA e la presenza del sindaco di Riace Mimmo Lucano. Inoltre il Festival si prefigge di valorizzare esperienze artistiche locali come i SUDDANZA, il Piccolo Coro Gioiese o la storica band degli OTHER VOICES che apriranno il live della grande DONATELLA RETTORE. Siamo certi che anche questa edizione sarà un grande successo di partecipazione e di pubblico che è la vera forza di uno dei pochi grandi eventi calabresi completamente autofinanziato e realizzati grazie allo sforzo di decine di volontari di “Rinascita Per” e al sostegno delle attività commerciali che ogni anno contribuiscono alla grande riuscita del Festival.