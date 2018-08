Reggio Calabria: sul lungomare di Caulonia la sfilata “Vestiamo la cultura”

18 agosto 2018 11:38

Si svolgerà sul lungomare di Caulonia la sfilata della stilista Patrizia Papandrea “Vestiamo la cultura”

Il laboratorio degli artisti, in collaborazione con il Lions club di Roccella Ionica e il patrocinio di Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Caulonia e Corsecom, organizza, per domenica 19 agosto alle 22 nel lungomare di Caulonia, la sfilata di moda delle creazioni in seta della stilista Patrizia Papandrea, denominata “Vestiamo la cultura”. Dopo i saluti del sindaco di Caulonia Caterina Belcastro e del presidente del Lions club di Roccella Ionica Domenico Leonardo, introdurrà i lavori il past president del Lions club di Roccella Ionica Orazio Violante. Interverranno Gianfranco Marino (responsabile comunicazione del club “I borghi più belli d’Italia”), il presidente del Corsecom Mario Diano e l’archeologo Francesco Cuteri. Le conclusioni sono affidate al vice sindaco (e assessore alla Cultura del Comune di Caulonia) Domenico Campisi. Presentano il direttore di www.lentelocale.it Gianluca Albanese e l’amministratrice dello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” Maria Antonella Gozzi.