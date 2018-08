A Catanzaro la mostra “solo per colpa di essere nati”

18 agosto 2018 19:28

Catanzaro: a Francesca Barbi Marinetti è stato affidato il ruolo di direttore artistico del progetto espositivo inedito “Solo per colpa di essere nati” promosso dalla 4culture e dedicato alla tragedia della Shoah

Venerdì 17 agosto, nel Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, Simona Cristofaro e Antonio Vatrano della 4Culture hanno ospitato Enrico Caruso, curatore dell’omonima prestigiosa galleria siciliana e Francesca Barbi Marinetti, nota critica d’arte, curatrice di mostre e responsabile dell’archivio dei nonni materni Filippo Tommaso Marinetti (fondatore del movimento Futurista italiano) e Benedetta Cappa (pittrice e scrittrice). A Francesca Barbi Marinetti è stato affidato il ruolo di direttore artistico del progetto espositivo inedito “Solo per colpa di essere nati” promosso dalla 4culture e dedicato alla tragedia della Shoah che prenderà avvio nel prossimo mese di gennaio anche in occasione del giorno della memoria. All’interno delle sale espositive del San Giovanni di Catanzaro sarà esposto un ciclo di dipinti dedicati alla Shoah presentato in anteprima in Italia dopo essere stato esposto tra gli altri a Boston (USA) nel Vilna Shul, uno dei maggiori centri internazionali per la cultura ebraica. La mostra dall’alto valore didattico, che ha già ottenuto importanti partenariati e adesioni, farà ricorso a molteplici linguaggi comunicativi che consentiranno di incrociare la narrazione, ricreando un contesto multimediale in grado di interagire efficacemente con il pubblico e sarà caratterizzata da numerose attività culturali di approfondimento tematico con un focus sulla Shoah nel Meridione d’Italia ed anche in Calabria dove molte furono le vittime sinora dimenticate.