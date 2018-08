Catanzaro: il colonnello dei Carabinieri Greco lascia il comando del Reparto operativo

30 agosto 2018 13:24

Ha lasciato dopo 4 anni la guida del Reparto operativo del Comando provinciale di Catanzaro dei carabinieri il tenente colonnello Alceo Greco

Il tenente colonnello Alceo Greco lascia dopo quattro anni la guida del Reparto operativo del Comando provinciale di Catanzaro dei carabinieri per andare a Roma nell’Ufficio di gabinetto del Ministero della Difesa. Nell’occasione Greco ha voluto incontrare i giornalisti per tracciare un bilancio della sua esperienza professionale nel capoluogo calabrese. “Sono stati quattro anni – ha detto l’ufficiale – di forte crescita per me sul piano umano e professionale. La citta’ di Catanzaro e l’intera provincia sono luoghi bellissimi in cui io e la mia famiglia abbiamo vissuto benissimo sotto ogni aspetto”. Greco ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato con lui nel corso della sua esperienza a Catanzaro e, in particolare, ai giornalisti, dei quali ha detto di avere apprezzato “la grande professionalita’ manifestatasi – ha detto l’ufficiale – in tutte le occasioni in cui si sono sviluppate occasioni di confronto sui fatti di cronaca anche importanti di cui mi sono occupato. Ho avuto modo cosi’ di maturare la convinzione che i giornalisti catanzaresi non hanno nulla da invidiare sul piano professionale ai loro colleghi di qualsiasi altra area del Paese. Ogni giorno ho avuto modo di constatare la qualita’ della scuola giornalistica che opera nel capoluogo calabrese e che ha rappresentato per me un prezioso supporto sul piano professionale. Vado via dalla Calabria conservandone un ricordo bellissimo che mi restera’ per sempre nel cuore”. A Greco subentrera’ al Comando del Reparto operativo di Catanzaro il tenente colonnello Giuseppe Carubia, proveniente dal Comando generale dell’Arma, che s’insediera’ nei prossimi giorni.