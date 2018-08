L’Estate Internazionale del Folklore a Castrovillari

19 agosto 2018 18:32

L’Estate Internazionale del Folklore, 33 Edizione in corso di svolgimento a Castrovillari ed organizzata dall’Associazione E.I.F. evento, che rappresenta una delle maggiori espressioni culturali ed artistiche di tutto il mondo grazie alla presenza di gruppi folklorici provenienti da ogni dove, ha come obiettivo quello si, di riunire etnie, usi, costumi, tradizioni saperi e sapori di terre lontane, ma nell’intento degli organizzatori e del direttore artistico, Antonio Notaro, anche quello di creare legami sociali tra individui sulla base di punti comuni di riferimento. I mezzi usati sono diversi, come lo sono le culture e le circostanze, ma in ogni caso il fine centrale é la speranza che il mondo si unisca in un’unica razza senza più guerre. Da qualche anno a questa parte un occhio è rivolto alle fasce più deboli. La giornata di lunedì 20 agosto si apre infatti con il “Festival e il Sociale; Arte, Folklore, Musica e Danza contro ogni barriera. L’evento è curato dal grande Massimo Ventricini e dalla coreografa Tilde Nocera. I due maestri, attraverso le percussioni e le espressività corporee, stabiliranno una comunicazione corporea-sonora-musicale, portando i partecipanti ad esprimersi liberamente. L’appuntamento è alle ore 17,30 presso il Chiostro del Protoconvento francescano di Castrovillari. Ma l’Estate del Folklore è anche cultura e integrazione. Alle ore 18,00 la d.ssa Donatella Lopriero, Docente di diritto dei migranti all’Unical, relazionerà su “Sei gradi di separazione! Viaggio dentro e fuori dall’Europa. A coordinare l’incontro il dr. Pasquale Pandolfi, vicepresidente dell’Accademia Pollineana di Castrovillari.

In serata alle ore 21,30 in Piazza Municipio, spettacolo internazionale. Sul Palco si esibiranno i gruppi provenienti dalla Francia e dall'Equador . Le danze tipiche della provincia di Bourbonnais a nord della Francia e quelle dell'Auvergnea sud con il gruppo "La Bourrée Gannatoise" di Gannat. E poi la cultura della città di Cayambe (Ecuador), con il gruppo "Cuniburo cultural", che diffonderà allegria e la gioia di vivere proprie del popolo ecuadoreño. Poi tutti a ballare con le lezioni di ballo impartite dai gruppi di Francia ed Ecuador. Durante i giorni del festival è possibile visitare presso il Teatro Vittoria, la mostra espositiva "33 anni di ricordi" attraverso oggetti, strumenti musicali e costumi tradizionali che hanno fatto grande l'Estate Internazionale del Folklore.