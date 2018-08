Reggio Calabria, al via il casting per il film “Un Amore Malato”: ecco le figure ricercate

30 agosto 2018 19:50

A Reggio Calabria il casting per il nuovo film “Un Amore Malato”: ecco quali figure si cercano

Al via al Reggio Calabria il casting per il nuovo film del regista Antonino D’Agostino, “Un Amore Malato“. I casting si terranno presso il lido Calajunco, su Lungomare Falcomatà, nella via marina bassa di Reggio Calabria. Il film verrà girato a Reggio Calabria e in provincia, con tappa anche in Puglia. I casting si svolgeranno:

Giorno 01/09/2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:30.

Giorno 02/09/2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30.

Al casting bisogna presentarsi muniti di documento e codice fiscale in originale e fotocopia degli stessi e foto figura intera e figura primo piano per gli adulti. I minori devono essere accompagnati almeno da un genitore e presentarsi con documento e codice fiscale sia del minore che del genitore che lo accompagna, in originale e fotocopia degli stessi e foto figura intera e figura primo piano dei minori. Si cercano le seguenti figure:

Protagonista maschile ( età 28 anni, magro e atletico, alto 1.75 circa, capelli e occhi castani, carnagione chiara e un pò stempiato) con esperienza cinematografica e dizione

Protagonista femminile ( età 25 anni circa, alta 1.70 circa, capelli castani lunghi fino alle spalle, occhi chiari, molto bella e curata con esperienza cinematografica e dizione

Protagonista bambina ( età 8 anni, alta 1,35 circa, magra e bella, capelli molto lunghi e biondo cenere, occhi verdi con esperienza cinematografica e dizione

Coprotagonista femminile ( età 28 anni circa, alta 1.70 circa, capelli lunghi fino alle spalle castani, occhi chiari, molto bella e curata con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione maschile ( età 50 anni circa, alto, spalle larghe, aria da ufficiale delle forze dell’ordine, uomo distinto, elegante ed autoritario) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 30 anni circa, volto dolce, simpatica) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 60 anni circa, arrogante ed antipatica) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età tra i 25 anni e 30 anni, simpatica e con un bel sorriso) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 35 anni, capelli castani e occhi scuri ed è un po in carne) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 8 anni, lunghi capelli scuri e occhi marroni, corporatura esile, timida, dolce e atruista) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione maschile ( età tra i 30 ai 40 anni) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione).

Figurazione maschile e femminile con bimba piccola piccola coppia età tra i 25 ai 30 anni, con una bimba di un paio di anni circa) ( preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 40 anni circa, simpatica e socievole e dall’ariaria un pò stanca) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età tra i 16 ai 20 anni, socievole) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione speciale maschile (età tra i 40 anni ai 50 anni, deve essere un uomo deciso e che parla in modo autoritario, però con un cuore buono con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione speciale maschile (età tra i 30 e 35 anni, alto 1.70 circa, molto esile, occhi marroni, rasato e carnagione chiara) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione.

Figurazione speciale maschile (età tra i 20 anni ai 38 anni, fisico normale) con esperienza cinematografica e dizione).

Figurazione speciale maschile ( età tra i 20 anni ai 35 anni, fisico normale) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione maschile (età 60 anni circa, alto 1.70 circa, robusto e quasi calvo, uomo inteligente e severo). preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile (età tra i 50 ai 60 anni, alta 1.50 circa, corporatura esile, molto dolce e affetuosa) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Figurazione femminile ( età 18 anni, molto carina, capelli lunghi castani chiari e lisci, grandi occhi marroni e sorriso dolcissimo) preferibilmente con esperienza cinematografica e dizione

Numerosissime comparse, tra cui bambini ( maschi e femmine sopratutto di 8 anni) e bambini/ragazzi e bambine/ ragazze dagl’ 8 ai 17 anni. Uomini e donne dai 18 ai 70 anni