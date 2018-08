Caporalato: imprenditore, così in Calabria lo abbiamo sconfitto

9 agosto 2018 14:00

Milano, 9 ago. (AdnKronos) – Dopo le cronache recenti che hanno dato conto di 16 uomini, sfruttati per meno di 2 euro l’ora, rimasti vittime in Puglia della strada ma ancor prima di condizioni di lavoro disumane, dopo le critiche e le accuse, le proposte della politica e le polemiche conseguenti, c’è chi il caporalato lo ha sconfitto per davvero. E lo racconta all’AdnKronos. E’ Vincenzo Linarello, presidente di Goel – Gruppo Cooperativo, che da anni combatte sul territorio calabrese la ‘ndrangheta con una ricetta fatta di offerte di lavoro e opportunità. Di risposte spiazzanti, come le ‘Feste della Ripartenza’, che vengono organizzate ogniqualvolta una azienda subisce un attentato.