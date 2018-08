Capo d’Orlando: successo per la sagra del pesce azzurro, nonostante le polemiche

13 agosto 2018 13:59

Successo per la sagra del pesce azzurro a Capo d’Orlando, il sindaco: “Rammaricato per le polemiche”

“Siamo molto contenti del successo della sagra del Pesce Azzurro organizzata dalle tre cooperative di pescatori di Capo d’Orlando e che ha visto la partecipazione oltre mille persone, ma siamo al tempo stesso rammaricati per le polemiche che hanno accompagnato l’iniziativa tanto attesa e tanto apprezzata”. Sono le parole del Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì che commenta lo svolgimento della tradizionale sagra ospitata quest’anno nell’area del porto di contrada Bagnoli. “Le tante persone, oltre mille, che sono intervenute sabato alla sagra hanno gustato ottimo pesce e si sono divertite. Merito dei pescatori che hanno fortemente voluto questa iniziativa e di quanti hanno lavorato per il suo successo – prosegue il Sindaco. I primi a essere dispiaciuti per non aver potuto organizzare l’evento nella piazzetta Melitta Damiano di San Gregorio siamo proprio noi, ma chiudere la strada litoranea dal faro a Villa Bagnoli per motivi di sicurezza e ordine pubblico in piena stagione estiva era una scelta che avrebbe pesato troppo sulla viabilità cittadina. Dall’altro lato ci sono state disaccordi tra i pescatori sulle quali non entriamo nel merito. Da parte nostra, non vogliamo certo penalizzare San Gregorio, ma valorizzarlo nelle sue tradizioni e tipicità. L’importante – conclude il Sindaco Ingrillì – è che nessuno perda di vista la realtà delle cose e la necessità di adeguarsi alle disposizioni normative”.