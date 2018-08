Capo d’Orlando, rinviate per maltempo le manifestazioni estive in programma [DETTAGLI]

21 agosto 2018 15:58

Capo d’Orlando, rinviate cause maltempo le iniziative in programma per l’estate: posticipata anche la Festa del Mare

Il maltempo di questi giorni oltre a richieste di spostamenti hanno determinato alcune modifiche al calendario delle manifestazioni estive. La pioggia ha costretto al rinvio lo spettacolo di musica e cabaret “Elenka Summer Tour 2018” con il comico palermitano Sasà Salvaggio, e la partecipazione di Massimo Minutella & Lab Orchestra. “La manifestazione verrà recuperata e la data sarà una bella sorpresa per tutti” assicura l’Assessore al Turismo Rosario Milone.

Rinviato al 2 settembre (in luogo da stabilire) lo spettacolo teatrale “Una ricetta per single” messa in scena dall’Associazione Recitando e Parolando.

Allo stesso modo, a causa delle incerte condizioni meteo, è stata rinviata a lunedì 27 agosto la finale regionale di Miss Mondo, che doveva svolgersi stasera in Piazza Matteotti.

Martedì 28 agosto, Piazza Matteotti ospiterà invece una serata di evangelizzazione con Fra Felice e la comunità “In Spirito e Verità”, rinviata ieri per il maltempo.

Accolta, poi, la richiesta proveniente dai ristoratori di posticipare la “Festa del Mare” che doveva svolgersi nel fine settimana dal 24 al 26 agosto. A causa del notevole afflusso di visitatori in questo periodo e in considerazione dell’impegno logistico ed organizzativo da parte dei locali, è stato deciso di rinviare la manifestazione dedicata alle tradizioni marinare, alle degustazioni di pesce locale e prodotti tipici al fine settimana del 7, 8 e 9 settembre.

“In questo modo agevoliamo i ristoratori e andiamo incontro anche alla nostra intenzione di realizzare eventi di richiamo nel mese di settembre che, tradizionalmente, è piuttosto favorevole dal punto di vista meteorologico – ha affermato l’Assessore al Turismo Rosario Milone. Capo d’Orlando è viva tutto l’anno e questa manifestazione che cresce edizione dopo edizione può diventare elemento di attrazione in un periodo che deve essere sfruttato adeguatamente.”