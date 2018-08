A Campo Calabro (Rc) la “Manifestazione Anguria sotto le stelle”

22 agosto 2018 09:15

A Campo Calabro, per il settimo anno consecutivo, si è tenuta la “Manifestazione Anguria sotto le stelle” a cura del Movimento Passione Civile

Nella splendida cornice del parco verde di Campo Calabro, sabato 18 agosto, per il settimo anno consecutivo, si è tenuta la “Manifestazione Anguria sotto le stelle” a cura del Movimento Passione Civile. Punto centrale della serata, come ogni anno, è stata la consegna del premio Passione Civile a cittadini campesi che con il loro operato hanno dato lustro al paese. Diversamente dalle precedenti edizioni, il Movimento quest’anno ha voluto premiare ragazzi che si sono distinti, partecipando a gare e manifestazioni culturali riuscendo a raggiungere importanti traguardi. Il presidente del Movimento Mauro Batistini ha introdotto la consegna dei riconoscimenti, motivando il cambio di rotta nella scelta dei premiati. Alla serata sono intervenuti il Sindaco Dottor Sandro Repaci che ha apprezzato la scelta di dare riconoscimenti a giovani ragazzi del nostro paese, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosa Monterosso dell’Istituto Comprensivo “ Campo Calabro- Fiumara-San Roberto” che ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti e la Prof.ssa Giuseppina Galletta in rappresentanza della Dirigente Prof.ssa Maristella Spezzano del liceo “L. Nostro-L. Repaci”, che ha evidenziato la bravura e la voglia di mettersi in gioco dei nostri nostri giovani. I premi sono stati assegnati a:

-Antonino Scopelliti, che ha partecipato ai Campionati Internazionali dei giochi matematici, conseguendo apprezzabili risultati che gli hanno permesso di accedere alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di giochi matematici che si è tenuta lo scorso 12 maggio presso l’università Bocconi a Milano.

-Antonino Morgante, che ha vinto le Olimpiadi di Astronomia 2018 nella sua categoria, nella finale che si è svolta a Bari e che lo ha visto protagonista. Ad Antonino nell’occasione della finale è stata consegnata la medaglia “Margherita Hack” dall’astronomo di fama mondiale Flavio Fusi Pecci. Un ulteriore riconoscimento a quanto fatto dal giovane.

-Alexia Verduci -per essersi distinta nelle Olimpiadi di Astronomia, Alexia frequenta il liceo scientifico opzione scienze applicate “Luigi Nostro- Leonida Repaci” di Villa San Giovanni nella classe 2D. La serata è stata allietata dal cantastorie “Fulvio Cama” con la sua band.