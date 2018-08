Reggina: calciomercato chiuso, ecco il riepilogo degli acquisti e cessioni [NOMI]

31 agosto 2018 22:00

Calciomercato Reggina: tanti acquisti per la squadra amaranto, ceduti anche vari giocatori, ecco il riepilogo

Ecco il riepilogo dei movimenti di mercato della sessione estiva della Reggina:

In entrata:

Salandria (c, svincolato), Navas (c, svincolato), Maritato (a, svincolato), Ciavattini (d, Roma, svincolato), Ungaro (a, svincolato), Franchini (c, Sassuolo, prestito), Kirwan (d, svincolato), Confente (p, Chievo, prestito), Pogliano (d, Chievo, prestito), Conson (d, svincolato), Zivkov (d, Padova, definitivo), Seminara (d, Empoli, prestito), Bonetto (c, Inter, definitivo), Tulissi (a, Atalanta, prestito), Vidovsek (p, Atalanta, prestito), Curto (d, Empoli, prestito), Redolfi (d, svincolato), Viola (a, Virtus Francavilla, definitivo), Petermann (c, svincolato, definitivo), Sandomenico (a, Juve Stabia, definitivo), Tassi (a, Ascoli, prestito), Solini (d, Robur Siena, prestito), Zibert (c, Juve Stabia, prestito), Emmausso (a, Genoa, prestito).

In uscita:

Sparacello (a, Virtus Francavilla, definitivo), Isabella (d, Locri, prestito), Sciamanna (a, risouzione), Novembre (a, Calcio Cittanovese, prestito), Amato (c, Vis Artena, centrocampista.), Mezavilla (c, Juve Stabia, definitivo).