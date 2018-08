Maltempo, strage in Calabria. Ecco il bilancio definitivo: 44 coinvolti, 10 morti

21 agosto 2018 22:25

Calabria, tragedia nelle Gole del Raganello: 44 coinvolti, fra loro 10 vittime

“Abbiamo complessivamente 44 persone coinvolte. Ventitrè sono state salvate per opera dei vigili del fuoco in particolare (e devo ringraziarli fino in fondo), senza riportare ferite significative. Undici sono feriti e quindi ricoverati, e ahime’ 10 ci hanno lasciato”. Cosi’ a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, facendo un bilancio delle persone coinvolte dalla piena di un torrente a seguito delle forti piogge nel parco del Pollino in Calabria. “I 3 che temevamo dispersi sono stati trovati in altro luogo – ha aggiunto il ministro – e quindi abbiamo sciolto anche questo dubbio”.