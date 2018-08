Calabria, incidente sulla statale 18: due auto coinvolte, un ferito

27 agosto 2018 10:19

Calabria, incidente sulla statale 18 strada: strada riaperta a senso unico alternato

A causa di un incidente stradale è stata disposta la circolazione a senso unico alternato sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio comunale di Paola, in provincia di Cosenza, al km 314,600. Il traffico viene deviato in loco. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e sono coinvolte due autovetture.

Sul posto è presente il personale Anas e dei carabinieri di Paola per l’accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

