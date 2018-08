Calabria: incidente sulla SS106, un ferito grave

27 agosto 2018 07:27

Incidente sulla SS106: coinvolti un autoarticolato con cella frigo, un camion centinato ed una vettura Volkswagen

Scontro tra 3 mezzi sulla SS106, tra Simeri Mare e Sellia Marina (Catanzaro): l’incidente ha coinvolto un autoarticolato con cella frigo, un camion centinato ed una vettura Volkswagen Golf V.

E’ rimasto ferito in modo grave il conducente dell’auto: l’uomo è stato trasportato nella struttura ospedaliera di Catanzaro dal personale sanitario del Suem 118. Ferito anche un altro occupante della vettura.

nello scontro è rimasto danneggiato il serbatoio dell’autoarticolato, determinando uno sversamento di carburante sulla strada.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della zona interessata dall’incidente a causa della presenza di liquido infiammabile sulla carreggiata.