Calabria: Fondazione Inarcassa, bene legge regionale che tutela professionisti

10 agosto 2018 16:37

Roma, 10 ago. (AdnKronos) – La Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, plaude la Regione Calabria per l’approvazione della legge regionale del 03 agosto 2018, n. 25 in materia di tutela dei professionisti e contrasto all’evasione fiscale. Il provvedimento, sostenuto dagli Ordini degli architetti e ingegneri calabresi, si legge nella nota, “tutela i liberi professionisti nelle prestazioni espletate per conto dei privati. Infatti, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo in materia di edilizia ed urbanistica, il professionista dichiarerà preventivamente che le proprie prestazioni siano state economicamente soddisfatte, indicando altresì gli estremi della fattura”.

“Apprendiamo con soddisfazione che la proposta del consigliere regionale Ennio Morrone, sia divenuta una realtà”, commenta il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo. Questa legge, rileva, “avrà ricadute certamente positive sugli ingegneri e architetti che vivono di libera professione e contribuirà in modo decisivo al contrasto all’evasione fiscale. Grazie a questo provvedimento, inoltre, i professionisti non saranno più costretti ad accettare compensi inadeguati alle prestazioni svolte”.

Peraltro, sottolinea, “la legge della Regione Calabria si inserisce nel solco già indicato dalla Regione Toscana che, con la decisione n. 29 del 6 marzo 2018, ha, per prima, definito le regole volte a garantire un equo compenso per i professionisti. Apprezziamo il percorso già avviato da altre Regioni, come la vicina Basilicata. L’augurio – conclude il Presidente ‘ è quello che l’iniziativa legislativa della Regione Calabria possa essere il paradigma da proporre nelle varie sedi istituzionali ed in particolare, nell’immediato, al tavolo della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali”.