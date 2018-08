Calabria, Coldiretti: “il glifosato zero si dimostra una scelta vincente”

12 agosto 2018 10:46

Calabria, Coldiretti: “il glifosato zero attuato in Calabria si dimostra una scelta vincente e che guarda al futuro”

Tante e troppe volte ci troviamo in fondo alle classifiche, ma per quanto riguarda la messa al bando dell’uso del glifosate possiamo dire che la Calabria è la prima regione in Italia e in Europa e forse nel mondo che ha vietato l’uso di questa molecola. Questo – commenta Molinaro – ha maggior valore in riferimento alla condanna in Usa della Monsanto, a pagare 289 milioni di dollari a favore di uomo ammalato di tumore. La Regione Calabria nei Disciplinari di Produzione Integrata delle infestanti e pratiche agronomiche a partire dal 2016 ha proibito il “glifosato” e l’agricoltura calabrese si è qualificata sui mercati con produzioni “glyphosate zero” e quindi confermando alti standard qualitativi, si è resa garante della sicurezza alimentare e questo ha inciso notevolmente sulla valorizzazione delle nostre produzioni. Un risultato fortemente voluto da Coldiretti e condiviso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria– sottolinea Molinaro– che ci pone ai primi posti sempre di più quale territorio vocato al biologico e a produzioni di qualità eco-sostenibili e ci caratterizza come regione green: un sicuro valore aggiunto che già gli agricoltori, in particolare quelli della rete di “Campagna Amica”, stanno spendendo efficacemente sul mercato con effetti positivi”.