Calabria: istituito il Coordinamento Nazionale Augustus

13 agosto 2018 18:21

E’ stato istituito il Coordinamento Nazionale Augustus, un progetto che unisce più associati occupate nel sociale

Istituito il Coordinamento Nazionale Augustus, un progetto senza scopo di lucro avviato dall’unione di più associazioni calabresi, quotidianamente occupate nel sociale. “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”. È questa citazione di Papa Francesco che racchiude al meglio lo spirito morale in cui tutti i soci affiliati del nuovo Coordinamento Nazionale Augustus si sono trovati d’accordo. Si può definire un’Organizzazione senza fini di lucro neanche indiretto, quella istituita l’8 agosto presso lo studio del notaio Sabrina Marino a Lamezia Terme, che ha come intento quello di finalità di utilità sociale e di interesse pubblico.

A fondarla diverse associazioni che ogni giorno si dedicano al settore del Volontariato come la Prociv Augustus Vibo Valentia ONLUS, rappresentata dal presidente Nicola Maria Nocera , l’Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica ISCAFAT, dal 2017 impegnata a creare le condizioni per fare dello sport occasione di crescita culturale rappresentata dal manager sportivo Francesco De Caria, l’Augustus Kroton rappresentata dal presidente geologo Giuseppe Pirillo e l’Augustus Bovalino, rappresentata da Salvatore Natalizio. Le mansioni di cui il Coordinamento si andrà ad occupare sono attività di Protezione Civile, ergo previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza; assistenza sociale e socio sanitaria; attività di integrazione e inclusione delle fasce e categorie deboli fra le quali migranti, extracomunitari, rifugiati e disabili; formazione, promozione, informazione nel settore sociale e socio-sanitario; tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse culturale; tutela dei diritti civili; promozione della salute attraverso l’attività sportiva. A guidare il tutto un consiglio direttivo costituito da personalità esperte del settore, a cominciare dal presidente Nicola Maria Nocera (ProCiv Augustus Vibo Valentia) e dal vicepresidente Oscar Milano (Augustus Kroton), continuando per il segretario Nicholas Grillo (ProCiv Augustus Vibo Valentia), il tesoriere Giuseppe Dominelli (APS ASD ISCAFAT) per finire con il Responsabile Nazionale Logistica e Operativo: Rocco Tallarita (Augustus Bovalino).