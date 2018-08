Calabria: dal Ministero dell’Ambiente 42 milioni per lo smaltimento dell’amianto negli edifici pubblici

29 agosto 2018 19:55

42 milioni di euro alla Calabria per la bonifica dell’amianto all’interno degli edifici pubblici

La Regione, dietro forte sollecitazione, ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente circa 42 milioni di euro per la bonifica dell’amianto all’interno degli edifici pubblici (a fronte dei 420 milioni del totale dei fondi stanziati in tutta Italia) che saranno disponibili dopo la pubblicazione della delibera Cipe la quale ha già passato il vaglio della Corte dei Conti.“L’Amministrazione regionale intende utilizzare questi fondi – ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente Antonella Rizzo – in concertazione con i Comuni, attraverso procedura diretta di affidamento. Le priorità sono già state stabilite e riguarderanno ospedali, scuole e altri strutture pubbliche”. L’assessore ha poi ricordato l’approvazione delle legge sul registro dei tumori “una normativa, proposta del consigliere regionale e presidente della III commissione consiliare Michele Mirabello, che si attendeva da tempo e che ha consentito di avviare i registri tumori in tutte le provincie calabresi dei quali l’80 ha già ottenuto la certificazione Airtum (Associazione italiana registri tumori)”.