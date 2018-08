Borgo in Festa a San Luca (RC): tanti eventi in occasione di Ferragosto

10 agosto 2018 13:07

Oltre la visita di Matteo Salvini, sono tanti gli eventi previsti per il 15 Agosto a San Luca

L’associazione “Uniti per San Luca” organizza per Il 15 Agosto a San Luca, una giornata di festa popolare per far rivivere il Borgo e trasformarlo in luogo d’incontro e di aggregazione, buona musica e piatti della cucina locale e tanto tanto Divertimento.

Programma:

La festa si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Ore 16.00 apertura stand di artigianato, enogastronomia, musica, animazione e cultura

Dalle ore 16.00 alle 19.00 spettacoli e animazioni lungo le vie del Centro Storico.

Durante la giornata animazioni per bambini, giro con gli asinelli, cestai, gioco dell’oca e altre numerose animazioni per grandi e piccini animeranno il borgo di San Luca.

Ore 21 – Convegno in Via Roma

Il BORGO SI RACCONTA ATTRAVERSO LE PAROLE DI SCRITTORI ED AUTORI CALABRESI

Nel corso della giornata le Associazioni vi accompagneranno nelle visite guidate dalle ore 16.00 alle ore 20.00.