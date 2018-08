Blutec: Fiom, blitz di agosto, azienda va avanti con spezzatino

8 agosto 2018 14:55

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Blutec va avanti con lo ‘spezzatino’ e intende procedere allo scorporo degli stabilimenti abruzzeri e lucani. A denunciarlo è la Fiom che, in una nota, parla di ‘blitz di agosto’. ‘L’amministratore delegato di Blutec ha proceduto, rompendo unilateralmente la fiducia necessaria in un piano di riorganizzazione e rioccupazione del gruppo a partire da Termini Imerese, ad informare con una missiva dello scorporo unilaterale e senza il rispetto della procedura di legge degli stabilimenti abruzzesi e lucani”, dichiara il segretario nazionale della Fiom, Michele De Palma.

“L’azienda non solo non ha rispettato il piano industriale e occupazionale, il contratto sottoscritto con Invitalia, le intese raggiunte sulle pendenze ancora in essere per i lavoratori degli istituti contrattuali e di legge ma in questo scenario di crisi l’unica cosa che produce sono scorpori di rami d’azienda. La Fiom – riferisce De Palma – insieme agli altri sindacati presenti nel gruppo hanno già formalmente informato il Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio e l’amministratore delegato di Invitalia, chiedendo una convocazione urgente”.

“Consulteremo i lavoratori – dice De Palma – per intraprendere con loro tutte le iniziative, in tutte le sedi, per salvaguardare occupazione e diritti in tutti gli stabilimenti Blutec dal Piemonte all’Abruzzo e Basilicata fino a Termini Imerese”.