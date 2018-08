Alloggi a Bisconte, Messina perde i finanziamenti regionali. Cacciotto: “Accorinti chieda scusa alla città”

14 agosto 2018 10:18

Messina perde i finanziamenti regionali per la costruzione degli alloggi a Bisconte a causa di progetti incompleti e tardivi, Cacciotto: “L’ex sindaco chieda scusa alla città”

“29 milioni di finanziamento regionale previsti nel 2015, sarebbero stati persi dall’Amministrazione Accorinti, revocati nel Gennaio 2017, per la realizzazione di alloggi a Bisconte e Catarratti a causa di progetti incompleti e tardivi fatti giungere a Palermo. Se così fosse, l’ex Sindaco Accorinti dovrebbe chiedere sommessamente scusa alla città oltre l’individuazione delle varie responsabilità. Proprio stamattina avevo scritto sul futuro dell’ex area di Bisconte sbaraccata da 13 anni. Urge più che mai un confronto rapido, tra l’IACP (titolare dell’area), il Sindaco e la Circoscrizione. Non è più possibile vivere di frasi fatte e la determinazione di De Luca in tema di risanamento va incoraggiata. Rimango “perplesso” dalle dichiarazioni di onorevoli regionali e nazionali della provincia di Messina (non mi riferisco a quelli alla prima esperienza) che per anni hanno taciuto sul tema del risanamento. Oggi più che mai ognuno deve fare la sua parte guardando alla sostanza, utilizzando un importante mandato nazionale e/o regionale lasciando stare la rincorsa a titoli di giornale da prima pagina“- è quanto dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto.