Randagismo a Barcellona Pozzo di Gotto: controlli a tappeto sul territorio e cattura dei cani pericolosi

Lotta al randagismo a Barcellona Pozzo di Gotto: arriva un nuovo provvedimento finalizzato alla cattura e al controllo delle vie cittadine

Facendo seguito ai precedenti interventi di monitoraggio dei randagi vaganti sul territorio, già attuati a seguito di relative Ordinanze Sindacali, a Barcellona Pozzo di Gotto è stato sottoscritto un nuovo provvedimento con il quale si dispone un controllo delle vie cittadine finalizzato alla cattura di animali percolosi.

Ed infatti, al fine di scongiurare spiacevoli episodi di aggressioni a danno dei cittadini- dichiara l’Amministrazione comunale- “appare necessario attuare tutti i possibili interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

A tal fine, con l’Ordinanza Sindacale n. 62 del 28.08.2018 emessa a seguito di relazione a firma del Dirigente del VII Settore, è stato disposto il monitoraggio delle vie cittadine con conseguente la cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio nelle zone oggetto di varie segnalazioni, attraverso il supporto di personale specializzato che si avvarrà dell’utilizzo di adeguate attrezzature, atte ad evitare sofferenze agli animali nella fase di cattura e a tutelare l’incolumità pubblica.

Gli animali catturati che non risulteranno iscritti all’anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad Assoziazioni protezionistiche/animaliste saranno sterilizzati e ricoverati in apposite strutture che provvederanno alla loro cura.

Nell’ottica della diffusione di valori etici e culturali finalizzati ad una corretta integrazione uomo-animale, non appare superfluo ricordare a tutti i proprietari di animali l’importanza della sterilizzazione, della microchippatura e della corretta applicazione delle regole di buona condotta che fanno capo a chi possiede un animale da compagnia.

Auspicando nella più ampia collaborazione da parte dei soggetti preposti all’attuazione delle normative vigenti, continueremo– conclude- ad operare per la tutela del benessere degli animali e del rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche.