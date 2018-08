Barcellona Pozzo di Gotto, lotta al randagismo: controlli a tappeto sul territorio

31 agosto 2018 15:29

Al via i controlli a Barcellona Pozzo di Gotto: i randagi catturati sono stati immediatamente microchippati e trasferiti al rifugio di Isnello, ove saranno monitorati, sottoposti ai necessari controlli medici e sterilizzati

Facendo seguito all’Ordinanza Sindacale n. 62 del 28.08.2018, emessa a seguito di relazione a firma del Dirigente del VII Settore, a Barcellona Pozzo di Gotto è stato attuato, già da questa mattina, un monitoraggio delle vie cittadine con conseguente cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio nelle zone oggetto di varie segnalazioni.

Attraverso il supporto dei competenti uffici comunali e di personale specializzato che si è avvalso dell’utilizzo di idonee attrezzature, sono stati catturati cani randagi che nelle scorse settimane avevano destato preoccupazioni in diversi quartieri della Città.

Gli animali catturati sono stati immediatamente microchippati e trasferiti al rifugio di Isnello, ove saranno monitorati, sottoposti ai necessari controlli medici e sterilizzati.

Nel contempo, attraverso il supporto dell’ufficio ambiente e dei volontari si avvieranno, così come fatto sino ad ora, campagne di sensibilizzazione finalizzate alle adozioni.

L’attenzione sul tema del randagismo da parte dell’Amministrazione comunale continua a rimanere alta, pertanto-si legge in una nota dell’Amministrazione-” auspicando nella più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti preposti all’attuazione delle normative vigenti, continueremo a monitorare il territorio e ad operare la tutela ed il benessere degli amici a quattro zampe e per far sì che la loro integrazione con l’essere umano non sia lesiva dell’incolumità pubblica”.