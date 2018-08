Barcellona Pozzo di Gotto: la comunità ricorda le vittime del bombardamento aereo del 1943

8 agosto 2018 11:55

A Barcellona Pozzo di Gotto il ricordo delle vittime del bombardamento del 1943

Tributo floreale ai Caduti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per conservare e rinnovare il ricordo del bombardamento aereo che il 12 agosto di 75 anni fa distrusse il centro abitato della Città ferendo numerosi cittadini e provocando la morte di numerose vittime civili, tra le quali diversi bambini. “Il ricordo di quel triste momento della nostra storia- ha detto il sindaco Materia- deve rimanere vivo e la consapevolezza della memoria, seppur dolorosa, è un monito per non dimenticare e rinnovare in ciascuno la doverosa condanna di ogni forma di violenza,fortificando il quotidiano impegno finalizzato al perseguimento della pace e della tolleranza”.