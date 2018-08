Barcellona Pozzo di Gotto: agente di Polizia Penitenziaria aggredito

21 agosto 2018 21:04

Aggressione a Barcellona Pozzo di Gotto, agente in servizio aggredito e trasportato in ospedale

Attimi di panico nel carcere di Trapani. Un detenuto ha aggredito un agente penitenziario ferendolo all’addome con una forbicina. L’agente è stato sottoposto a cure mediche. A denunciare l’episodio il segretario generale aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra, che segnala anche un episodio di aggressione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un agente in servizio è stato aggredito e trasportato in ospedale.“È evidente che l’unico filo conduttore che può unire tutte queste criticità – dichiara il sindacalista dell’Osapp – sia la carenza di organico che interessa tutti gli Istituti siciliani e che sono il frutto del taglio indiscriminato voluto dalla legge Madia che da un giorno all’altro ha ridotto gli organici del Corpo di Polizia penitenziaria”. A Siracusa, per motivi in fase di accertamento, un detenuto ha dato fuoco alla cella.