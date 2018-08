Barcellona Pozzo di Gotto (Me): 50enne arrestato per tentata estorisione e minacce [DETTAGLI]

25 agosto 2018 12:26

La Polizia di Stato esegue misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 50enne di Barcellona Pozzo di Gotto. Tentata estorsione e minacce i reati contestati

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. hanno eseguito l’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso quel Tribunale, a carico di B. E., barcellonese di 50 anni, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e minacce. Il cinquantenne, lo scorso 17 agosto, aveva tentato di estorcere 200,00 € al titolare di un negozio di quel centro e non avendoli ricevuti si allontanava minacciando la vittima di farle del male qualora al suo ritorno non gli sarebbero stati consegnati. L’attività info-investigativa, avviata immediatamente dai poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G., permetteva di individuare l’autore dei fatti ed addebitargli specifiche responsabilità penali per la sua condotta. Le risultanze investigative, fatte proprie dall’ A.G., si concretizzavano con l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dello stesso.